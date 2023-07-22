П'ята авеню в місті Харлоу стала П'ятою авеню - Зеленський авеню.

У Великій Британії відкрили дорогу імені президента України Володимира Зеленського, повідомило ВВС.

"Вулицю в графстві Ессекс офіційно відкрили як першу у Великобританії дорогу імені президента України Володимира Зеленського. П'ята авеню в Харлоу стала П'ятою авеню - Зеленський авеню, використовуючи альтернативне написання", - пише видання.

Зазначається, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко мав бути присутнім на відкритті, але Зеленський оголосивпро його звільнення за кілька хвилин до події.

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У Ессексі представив нові знаки з найменуванням вулиці депутат від Харлоу Роберт Хелфон. Він зазначив, що це місто стало доречним місцем для вшанування українського лідера, оскільки Харлоу було побудовано для багатьох переміщених лондонських сімей після Другої світової війни.

За словами Хелфона, нове місто Харлоу виникло "як фенікс із попелу", тому нинішня подія має показати українцям, що коли вони переможуть Росію, то "є надія, є можливість, що вони матимуть гарні нові міста".

Він також похвалив місцевих жителів, які допомогли розмістити та підтримати приблизно 70 українських біженців після вторгнення Росії.

Велика Британія та Україна

Велика Британія надає вагому підтримку Україні з перших днів широкмасштабної агресії Росії. Як відомо, 24 серпня 2022 р. Президент України Володимир Зеленський нагородив тодішнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона орденом Свободи - це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець.

Джонсон тоді вже втретє від початку широкого вторгнення РФ приїхав до Києва, щоб підтвердити свою підтримку та відданість Україні, і оголосив про новий пакет допомоги Британії.

Новий прем’єр Великої Британії Ріші Сунак 18 лютого заявив, що виступає за розроблення гарантій безпеки для України. На думку британського прем'єра, Україна повинна отримати довготермінові гарантії безпеки та підтримки Заходу до того моменту, як вступить в НАТО.

Британія погодилась першою надати Україні далекобійну зброю та стала разом з Нідерландами засновниками так званої "авіаційної коаліції".

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