Проблеми фінансування глобальних програм вакцинації та боротьби з пандемією COVID-19 можуть бути вирішені тільки лідерами країн G7.

Вартість COVID-вакцинації дорослого населення планети в наступному році сягне від $35 до $45 млрд.

Читайте такожВООЗ схвалила для використання ще одну вакцину від коронавірусу (документ)Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус. За його словами, така сума буде потрібна організації вже на додаток до необхідних $19 млрд на фінансування міжнародної програми ACT Accelerator.

"За нашими оцінками, в наступному році нам буде потрібно ще від $35 до $45 млрд для вакцинації більшості дорослих у всьому світі", - повідомив Гебрейесус.

Він додав, що проблеми фінансування глобальних програм вакцинації та боротьби з пандемією COVID-19 можуть бути вирішені тільки лідерами країн G7, які в силах виділити значну частину необхідної суми, передає ТСН.

В ВООЗ неодноразово наголошували про важливість рівномірного розподілу вакцин від коронавірусу в світі. Наразі найбільшу кількість вакцин скупили найбагатші держави.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла