Причиною хвилі протестів став нещодавно ухвалений в Техасі закон, що забороняє переривати вагітність після шостого тижня.

На всій території Сполучених Штатів Америки в суботу, 2 жовтня, почалися масові марші на підтримку прав жінок на аборти.

Причиною хвилі протестів став нещодавно ухвалений в Техасі закон, що забороняє переривати вагітність після шостого тижня, пише "Бі-бі-сі".

У Вашингтоні протестувальники пішли, зокрема, до будівлі Верховного суду, де незабаром судді повинні також розглянути справу штату Міссісіпі щодо скасування прав жінок на аборти. При цьому їм назустріч виступили кілька десятків противників абортів, кричачи :"Кров невинних немовлят на ваших руках".

У Техасі, попри виснажливу спеку, марш проходив у місті Остін.

За повідомленням Reuters, загалом у країні відбулося 660 демонстрацій.

Чому люди вийшли на марші на підтримку абортів у США

Республіканці домагалися запровадження жорстких обмежень на переривання вагітності в Техасі ще з 70-х років.

Читайте такожЗалишили голову плоду всередині: москвичка зробила підпільний аборт і ледь не померлаАборти в Техасі було легалізовано в 1973 році, проте у травні 2021-го губернатор Ґреґ Ебботт підписав закон, що обмежує права жінок на аборти, у народі відомий як "Акт про серцебиття". Він забороняє аборт після виявлення серцевої діяльності ембріона, зазвичай це близько шести тижнів.

При цьому закон не робить винятків для випадків зґвалтування або інцесту. Також громадяни можуть отримати винагороду мінімум 10 000 доларів, якщо успішно подадуть до суду на будь-кого, хто займався незаконними абортами.

1 вересня закон набув чинності. Адміністрація Джо Байдена намагається оскаржити його у Верховному суді. Розгляд справи триватиме кілька місяців. Противники закону побоюються, що він залишиться в силі, адже судді-консерватори представляють в інстанції більшість.

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Автор: Катерина Комолова