В результаті скандалу ділові партнери Tripwire почали розривати контракти з компанією.

Кілька днів тому Джон Гібсон, президент студії Tripwire Interactive, що створила рольовий екшен Maneater та шутер Killing Floor 2, висловився на підтримку заборони абортів в штаті Техас (США), в результаті чого вибухнув скандал, який закінчився його звільненням.

На своїй сторінці в Твіттері, Гібсон написав, що, працюючи в сфері розваг, він рідко висловлюється про політику, але це питання він вважав особливо важливим.

"Пишаюся тим, що верховий суд США затвердив закон в Техасі, що забороняє аборти при наявності серцебиття у дитини", – написав Джон Гібсон.

Це один з найсуворіших законів в Техасі, що забороняє аборти після шостого тижня, тобто часто до того, як багато жінок дізнаються про свою вагітність, передає CNN.

Також закон дає право приватним особам подавати цивільні позови проти будь-кого, хто допомагає вагітній жінці зробити аборт, порушуючи заборону.

Після висловлювання голови Tripwire Interactive, багато його підписників, включаючи екс-редактора PC Gamer і сценариста фільму "Бунтар-один: Зоряні війни. Історія" Гері Вітта, творця Gears of War Кліффа Блежинські та геймдизайнера God of War Корі Барлога, розкритикували позицію Гібсона.

Основна претензія була в тому, що Гібсон пишається законом, що "обмежує особисті свободи жінок". Більшість читачів в коментарях також висловилася, що більше не хоче грати в ігри Tripwire Interactive. Однак цим справа не обмежилася.

Незабаром компанія Shipwright, яка допомагала в розробці Maneater і екшену Chivalry 2, який компанія Гібсона видавала, оголосила про те, що розриває всі контракти з Tripwire. В Shipwright підкреслили, що, опублікувавши свою особисту політичну позицію, Гібсон вплутав в це і колег, з якими співпрацює. І це може зашкодити їм.

"Ми не можемо з чистою совістю продовжити роботу з Tripwire при поточному керівництві компанії, і ми негайно починаємо розривати всі контракти", – написали в Shipwright.

Студія Torn Banner, яка розробила Chivalry 2 теж поквапилася заявити, що позиція голови видавництва не відображена в їхній грі, і суперечить тому, що самі розробники думають про права жінок.

Багато хто підтримав рішення Shipwright припинити співпрацю з Tripwire, а інші почали закликати авторів Chivalry 2 розірвати контракт з Tripwire.

В результаті на сайті Tripwire Interactive з'явилося повідомлення про те, що Джон Гібсон покинув пост голови компанії. Його місце тимчасово займе Аллан Вілсон – співзасновник Tripwire.

"Висловлювання Джона Гібсона є його приватною думкою і не відображає думки Tripwire Interactive. У його коментарі ігнорувалися цінності всієї нашої команди, наших партнерів і більшої частини нашої спільноти", – йдеться в заяві.

Автор: Сергій Коршунов