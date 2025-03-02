Канадські війська теж розглядаються як частина миротворчих сил.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна залишається одним із найактивніших прихильників України. І наголосив на важливості того, що Канада була разом із союзниками під час обговорення ситуації навколо України на минулому саміті в Лондоні.

"У всіх нас є важлива роль", - зазначив він, передає Sky News. На запитання про роль Канади в так званій "коаліції охочих", про яку раніше говорив Стармер, Трюдо відповів, що Канада вже понад 10 років навчає українських військовослужбовців. За його словами, Канада продовжить відігравати "значну" роль.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і всім необхідним", - додав Трюдо. Адже Україна захищає не тільки свою територію, а й принципи та цінності, на яких заснована демократія в усьому світі.

Відео дня

При цьому прем'єр-міністр Канади наголосив, що розглядаються всі можливі варіанти закінчення війни в Україні ("всі варіанти на столі"), навіть, можливо, за участю канадських військовослужбовців як миротворців.

"Ми не будемо забігати наперед в обговоренні заходів із підтримання миру, якого ще немає, але Канада готова брати участь і робити те, що необхідно", - підсумував політик.

Інші новини про результати саміту в Лондоні

Раніше УНІАН повідомляв, що генсек НАТО зробив заяву після українського саміту. Зокрема, про те, що зброї стане ще більше. "Сьогодні за столом я почув нові оголошення, і я не збираюся оголошувати їх вам, тому що вони (країни Європи) повинні зробити це [самі]", - заявив Рютте.

Крім того, Британія надасть Україні 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони. "Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт "Мінська", яку Росія може легко порушити", - сказав Стармер.

Вас також можуть зацікавити новини: