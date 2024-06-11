Зазначається, що "причини для запровадження тимчасового захисту залишаються".

Європейська комісія запропонувала продовжити термін захисту українських біженців у ЄС ще на один рік - до 4 березня 2026 року. Міністри внутрішніх справ розглянуть це питання на зустрічі в Люксембурзі.

Видання Le Monde пише, що очікується, що це рішення буде схвалено.

"З огляду на триваючі атаки Росії на життєво важливу цивільну інфраструктуру в усій Україні, умови для повернення людей у країну поки що не є безпечними та стійкими", - пояснює європейська виконавча влада.

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Зазначається, що "причини для запровадження тимчасового захисту залишаються, і його слід продовжити ще на один рік".

Країни ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, - це Німеччина (понад 1,2 мільйона), Польща (майже мільйон) та Чехія (майже 400 тисяч осіб).

Українці в Європі - останні новини

Німецьке видання Bild повідомило, що більшість українських біженців у Німеччині не знайшли роботу. Загалом у країні зареєстрували 1,1 мільйона біженців з України, з них 716 тисяч працездатного віку від 15 до 65 років. При цьому тільки 113 тисяч мають офіційну роботу із соцпакетом і ще 36 тисяч частково зайняті.

При цьому в Чехії запустили пілотний проєкт добровільного повернення українців додому, який передбачає, що біженцям оплатять квитки на автобус. Водночас Німеччина не має наміру насильно повертати українців додому.

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