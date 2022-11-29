У Європі знешкодили масштабний кокаїновий суперкартель

Поліція оголосила про ліквідацію наркотичного "суперкартелю", який контролював близько третини всіх поставок кокаїну в Європу.

За даними поліцейського агентства ЄС (Європол), в рамках операції "Світло пустелі" були затримані в цілому 49 осіб їх шести європейських країн, повідомляє Бі-бі-сі.

Є серед них і один громадянин Великобританії - саме його підозрюють у керівництві всією операцією.

Відео дня

За два роки слідства тільки в рамках цієї справи поліцією було вилучено понад 30 тонн наркотиків, повідомляє Європол. У поліцейському агентстві підкреслили, що операція "Світло пустелі" - результат тісної співпраці правоохоронних органів відразу п'яти країн: Бельгії, Іспанії, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ і) Франції.

Особливою цінністю для влади володіли шестеро арештованих - в тому числі і той самий британський громадянин, який, за повідомленнями іспанської поліції, проживав на узбережжі Коста-дель-Соль.

За даними Європолу, наркоторговці сформували "розгалужену злочинну мережу, що займається обігом наркотиків і відмиванням грошей в особливо великому розмірі".

Настільки ж масштабною була і проведена поліцейська операція.

В основному слідство фокусувалося на каналі поставок кокаїну з Південної Африки через Нідерланди. Основні арешти у цій справі були проведені в минулому році. Інших підозрюваних затримали в період між 8 і 19 листопада, в ході ретельно скоординованих рейдів в шести країнах.

Відео, розміщене на сторінці агентства в YouTube, показує, як групи слідчих з собаками-шукачами обшукують будинки, біля яких припарковані розкішні автомобілі, проте чи були вилучені будь-які активи в ході затримання, не уточнюється.

Британець, підозрюваний у керівництві "суперкартелем", дивом уникнув арешту в Іспанії, після чого перебрався в Дубай, йдеться в заяві Цивільної гвардії країни. Керувати картелем він, ймовірно, продовжував і з ОАЕ.

Європол заявив, арештувати злочинців, які раніше перебували поза досяжністю.

Анонімне джерело в Європолі повідомило, що серед затриманих є і ще одна "велика риба" з Нідерландів - імовірно пов'язана з високопоставленим голландським кримінальним авторитетом Рідуаном Тагі.

Голландська прокуратура заявила, що вимагатиме екстрадиції підозрюваних з ОАЕ, яким тепер пред'явлені звинувачення у великомасштабному обороті наркотиків і відмиванні грошей.

Експерти наводять безрадісну статистику: приблизно протягом останнього десятиліття кокаїн в Європі рік від року стає все доступнішим. А разом з цим зростає і число пов'язаних з його вживанням злочинів. За оцінками, в минулому році цей наркотик в Європі вживали 3,5 млн дорослих.

Провідний експерт з наркополітики і виконавчий директор благодійної організації Release Ніам Іствуд припустив, що операція "Світло пустелі" навряд чи матиме на ринок кокаїну в Європі значний вплив.

Антинаркотичні операції в Європі

Раніше в цьому місяці поліція Іспанії провела серію рейдів, в результаті яких була виявлена і вилучена найбільша з коли-небудь знайдених партія канабісу. Знайдена вже упакованою, марихуана була еквівалентна приблизно 1,1 млн рослин.

Під час попередньої міжнародної поліцейської операції 2020 року, яка знищила мобільну мережу та виробника модифікованих смартфонів EncroChat, що використовуються організованими злочинними угрупованнями, у Великобританії було вилучено 20 тонн наркотиків.

Днями стало відомо, що на території десяти європейських країн, зокрема Німеччина, правоохоронці провели операцію проти великої міжнародної злочинної мережі - в результаті затримано 44 людини.

"Тоді це називали наймасштабнішою і найглибшою британською операцією по боротьбі з серйозною організованою злочинністю, - нагадує Іствуд. - Однак кокаїн та інші наркотики залишаються як і раніше легко доступні по всій країні".