Затриману підозрюють у завданні держпідприємству збитків у 6,5 мільйонів гривень.

З Німеччини в Україну екстрадували одну з підозрюваних у справі про завдання державному підприємству "Держінформ'юст" 6,5 млн грн збитків.

Як розповіли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), підозрювана близько п'яти років перебувала у міжнародному розшуку та 28 травня цього року була затримана компетентними органами ФРН.

"САП та Національне антикорупційне бюро України домоглися екстрадиції до України однієї з підозрюваних у справі щодо зловживань при закупівлі програмного забезпечення Trueconfserver, що завдали державному підприємству "Держінформ'юст" майже 6,5 млн грн збитків", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що за результатами екстрадиційної процедури федеральне відомство юстиції Німеччини задовольнило запит української сторони про видачу підозрюваної.

19 листопада ВАКС застосував до колишньої директорки приватної компанії, яка "виступала пособником у вчиненні злочину", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 496,2 тис. грн застави.

Наприкінці 2013 - на початку 2014 років один з керівників ДП "Держінформ'юст" забезпечив укладення та виконання договору на закупівлю програмного забезпечення Trueconfserver із підконтрольним йому ж підприємством. Попри те, що вартість послуг була суттєво завищена, а частина договору взагалі не виконана, ДП "Держінформ'юст" перерахувало підряднику кошти, що завдало підприємству майже 6,5 млн грн збитків.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

"Зважаючи на те, що директорка ТОВ переховувалась від слідства, матеріали щодо неї були виділені в окреме провадження. Обвинувальний акт щодо інших осіб, причетних до організації та реалізації злочинної схеми, наразі перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді", - повідомляє САП.

Розслідування САП справи "Роттердам+"

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував постанову про закриття так званої справи "Роттердам+". Також змінено групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

У жовтні НАБУ і САП повідомили про підозру 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

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