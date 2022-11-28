Члени злочинної мережі діяли на території Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччини та Словаччини.

На території десяти європейських країн, зокрема Німеччини, правоохоронці провели операцію проти великої міжнародної злочинної мережі - у підсумку затримано вже 44 особи.

Про це оголосили європейське поліцейське відомство Європол та європейське відомство юстиції Євроюст, передає DW. Затриманим інкримінують торгівлю наркотиками, відмивання грошей та приналежність до кримінальної мережі, яка вважається однією з найнебезпечніших у Євросоюзі.

"Слідством встановлено, що низка злочинних організацій на трьох континентах співпрацюють для скоєння масштабних злочинів у Євросоюзі та за його межами. Під час облав на ймовірних ватажків мережі та їхніх спільників було здійснено 94 обшуки по всій Європі. Члени злочинної мережі діяли на території Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччини та Словаччини", - йдеться у повідомленні.

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За даними Європолу і Євроюсту, одна лише торгівля наркотиками мала величезні масштаби. Під час облав конфісковано велику кількість кокаїну, гашишу, канабісу та метамфетаміну.94 обшуки по всій Європі

Видання зазначає, що в міжнародній поліцейській операції брали участь органи юстиції та поліції з 11 країн, у тому числі Німеччини, США, Франції та Іспанії.

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