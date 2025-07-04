Вчора Путін привітав Трампа з днем незалежності США на словах, а вночі - на ділі.

Американські політики обурені зупинкою військової допомоги Україні на тлі варварських ударів Росії по українських містах. Так, не надто завуальований докір адміністрації Трампа зробив конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

"В той час як американці починають насолоджуватися звуками феєрверків на честь Незалежності нашої країни, воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики випаленої землі в українських містах, які існували ще до заснування Москви", – написав він на платформі Х.

Конгресмен зауважив, що Путін "насолоджується бомбардуванням сплячих сімей" і що він продовжуватиме "свої імперіалістичні збочення", доки його не зупинять.

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При цьому Вілсон саркастично висловився про спроби Пентагону пояснити зупинку допомоги Україні тим, що інвентаризація виявила нестачу зброї на складах армії США.

"Я впевнений, що завдяки швидкій оцінці запасів Міністерство оборони сприятиме досягненню цілей президента Трампа, заявлених в Гаазі, і надішле додаткові засоби протиповітряної оборони і схвалене озброєння, щоб допомогти зупинити це абсолютне беззаконня, як це робили і повинні продовжувати робити союзники, швидкими темпами", написав він.

Російський удар по Києву в ніч на 4 липня

Як писав УНІАН, цієї ночі Росія встановила новий рекорд із кількості дронів типу "Шахед", застосованих в межах одного нападу на Україну. Загалом ворог застосував 550 повітряних засобів, з яких понад 330 були саме ударними "Шахедами".

Головною ціллю атаки став Київ, який російські дрони атакували невибірково. Зокрема відомо про влучання у кілька житлових багатоповерхівок, десятки людей поранено.

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