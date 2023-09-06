Прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен наголошує, що російський удар по ринку в Костянтинівці не залякає європейців, а навпаки - більше вмотивує надавати підтримку Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Ваша боротьба за свободу - це також наша боротьба. Ми не підведемо вас. І сьогоднішня атака не злякає нас. Це лише зробить нас навіть більш вмотивованими", - наголосила Фредеріксен.
Вона відзначила, що війна проти України - це відповідальність Росії.
"Безглузді зловісні атаки проти цивільних, і навіть дітей, використання енергоносіїв як зброї і продовольства як зброї без жодної причини - це несправедлива війна", - відзначила Фредеріксен.
Удар Росії по ринку в Костянтинівці
Російська армія 6 вересня вдень завдала удару по ринку в Костянтинівці (Донецька область). Попередньо відомо про 16 загиблих.
Зеленський назвав такі дії "навмисним терактом".
"Там немає ніяких військових частин і близько. Ми розуміємо, що вони били навмисно... це ще один черговий навмисний теракт Російської Федерації", - наголосив Зеленський.