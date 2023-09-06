Метте Фредеріксен запевняє, що не підведе Україну щодо надання підтримки.

Прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен наголошує, що російський удар по ринку в Костянтинівці не залякає європейців, а навпаки - більше вмотивує надавати підтримку Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ваша боротьба за свободу - це також наша боротьба. Ми не підведемо вас. І сьогоднішня атака не злякає нас. Це лише зробить нас навіть більш вмотивованими", - наголосила Фредеріксен.

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Вона відзначила, що війна проти України - це відповідальність Росії.

"Безглузді зловісні атаки проти цивільних, і навіть дітей, використання енергоносіїв як зброї і продовольства як зброї без жодної причини - це несправедлива війна", - відзначила Фредеріксен.

Удар Росії по ринку в Костянтинівці

Російська армія 6 вересня вдень завдала удару по ринку в Костянтинівці (Донецька область). Попередньо відомо про 16 загиблих.

Зеленський назвав такі дії "навмисним терактом".

"Там немає ніяких військових частин і близько. Ми розуміємо, що вони били навмисно... це ще один черговий навмисний теракт Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

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