Супротивники били по місту із С-300, дізналися журналісти.

Костянтинівка (Донецька область) у середу, 6 вересня, опинилася під ворожим ударом. За попередніми даними, загинули 16 осіб.

Російські загарбники вдарили по центральному ринку, за відомостями місцевих, є жертви й поранені, пише РБК-Україна в Telegram. "Місцеві повідомляють, що внаслідок атаки є поранені та загиблі. За даними військових, окупанти завдали удар системою С-300", - зазначається у повідомленні.

Військові РФ обстріляли середмістя Костянтинівки, на місці зайнялась пожежа, повідомив кореспондент "Суспільного Донбас". "Попередньо відомо про 16 загиблих", - повідомив кореспондент "Радіо Свобода" з місця події.