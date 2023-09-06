Глава держави зауважив, що коли Сили оборони України здійснюють позитивні наступальні кроки, Росія завжди завдає ударів по цивільному населенню та об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що удар по ринку в Костянтинівці - це навмисний теракт Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Києві. Глава держави наголосив, що бував у Костянтинівці і добре знає місце, по якому російські терористи завдали удару.

"Щодо чергового російського теракту на Донбасі у місті Костянтинівка, який відбувся сьогодні, удар просто по ринку, по магазинах, по аптеці... це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько", - наголосив Зеленський.

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За словами українського лідера, російські загарбники завжди б'ють по цивільних громадянах і цивільних об'єктах, коли ЗСУ показують успіхи на фронті.

"Удар був навмисний. Ми розуміємо, що вони роблять. Це те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони, у тому напрямку росіяни завжди б'ють по цивільних громадянах і цивільних об'єктах, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії. Ми прекрасно знаємо цей напрямок. Ми розуміємо, що вони били навмисно... це ще один черговий навмисний теракт Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Також він звернув увагу на російські заяви про нібито якийсь український літак, який "не туди попав".

"Це абсолютна брехня. Ми розуміємо, що там відбувається і з яких видів (озброєння) вони вдарили по нас. Вони завжди б'ють у цьому регіоні. А зараз вони навмисно прицільно вдарили по ринку", - заявив президент.

Глава держави додав, що перемогти цей російський терор - це спільне завдання усього світу.

Удар по Костянтинівці - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти вдарили по центральному ринку Костянтинівки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав, що постраждали 44 особи - є 16 загиблих та 28 травмованих. Серед потерпілих є рятувальник. Чиновник додав, що пошкоджено близько 30 торгових павільйонів, надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів.

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