Верховний комісар наголосив, що такі атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і є воєнним злочином .

Удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня став найбільшим вбивством дітей за весь час війни в Україні. Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у заяві, опублікованій у неділю, 6 квітня.

Зазначається, що 5 квітня комісія Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) прибула на місце удару, задокументувала збитки, встановила імена дев'яти вбитих дітей. Збір інформації триває.

УВКПЛ задокументувало пошкодження, нанесені сотнями осколків будинкам, дитячим гойдалкам та гіркам, а також на деревах та на землі. Тюрк заявив:

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"Це найбільш смертоносний окремий удар проти дітей, який УВКПЛ підтвердило з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це неймовірний жах - дев'ять дітей загинули, більшість із них - під час гри в парку, над ними розірвалася осколками військова зброя. Вибух забрав життя 18 людей теплим п'ятничним вечором у Кривому Розі, коли сім'ї зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків".

Також комісар заявив, що застосування Російською Федерацією зброї з великою площею ураження для удару по густонаселеному районі без будь-якої явної військової присутності демонструє "нерозважливу зневагу до життя цивільного населення".

Окремо Тюрк прокоментував безглузду версію влади РФ про те, що ціллю була нібито група українських військових. Втім, місцеві розповіли комісії ООН, що у ресторані незадовго до атаки проходив форум косметологів. Цю подію напередодні анонсували у мережі. Жодних військових поблизу не було.

"Навіть якби російська влада мала інформацію про можливу присутність військових, спосіб і обставини удару можуть бути невибірковим нападом", - йдеться у заяві.

Також в УВКПЛ нагадали, що такі атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і є воєнним злочином.

Удар РФ по Кривому Рогу

Внаслідок російського удару балістичною ракетою у місті загинули 18 людей, серед них - дев’ятеро дітей. Ще 74 людини зазнали поранень.

Президент Володимир Зеленський назвав імена дітей, вбитих росіянами у Кривому Розі.

"Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта - 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога", - заявив Зеленський.

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