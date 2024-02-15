ВВП Великобританії скоротився на 0,3% у четвертому кварталі минулого року.

Економіка Великобританії в другій половині 2023 року впала у рецесію, що знову спонукало лейбористів казати про неефективність уряду Ріші Сунака. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з офіційними даними, валовий внутрішній продукт Великої Британії скоротився на 0,3% за три місяці до грудня минулого року. Спад у четвертому кварталі виявився глибшим, ніж вважали економісти, які прогнозували зниження на 0,1%.

Фунт стерлінга послабився відносно долара та євро. Інвестори збільшили свої ставки на те, що Банк Англії знизить процентні ставки цього року, а бізнес закликав уряд до більшої допомоги у бюджетному плані, який має бути представлений 6 березня.

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Якщо ситуація в економіці не зміниться, це вдарить по рейтингу Ріші Сунака, який і так не на висоті. Згідно з грудневими опитуваннями, Лейбористська партія зберігає значну перевагу над консерваторами Сунака: 45% потенційних виборців підтримували тоді лейбористів, тоді як торі підтримували тільки 23% виборців.

Страждає не тільки економіка Британії

Британська ситуація не унікальна. Якщо казати про країни-члени G7, то економіка ФРН відчуває себе навіть гірше - попри те, що Німеччина витіснила Японію з трійки найбільших економік світу. Удар по економіці острівної держави в останньому кварталі минулого року наніс слабкий внутрішній попит.

Водночас Німеччина - країна з найбільшою економікою в ЄС - пережила важкий рік, але 2024 буде не кращим. Свою негативну роль зіграли енергетичні труднощі, проблеми з інфраструктурою, спад глобального попиту та відставання у гонці за домінування електромобілів.

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