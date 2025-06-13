Захід підтримує Ізраїль, тоді як ісламські країни - засуджують.

Реакція світу на удар Ізраїлю по Ірану діаметрально розділилася. Захід підтримує Ізраїль, при цьому закликаючи до стриманості. Зі свого боку арабські країни, а також Туреччина, Китай і Росія обурені.

Реакція Заходу

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає удар Ізраїлю по Ірану "дуже небезпечним", за його словами, це може "запалити" регіон.

"Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану", - додав Ейде.

Відео дня

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав до стриманості після ударів Ізраїлю по низці об'єктів Ірану.

"Закликаємо всі сторони зробити крок назад і негайно знизити напругу. Ескалація не в інтересах нікого в регіоні. Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом", - написав він у Х.

У такому ж дусі висловився МЗС Франції Жан-Ноель Барро, зазначивши, що підтримує право Ізраїлю на самооборону.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також закликав усі сторони до стриманості та застеріг від дестабілізації. Також у Німеччині заявили, що органи безпеки посилять захист єврейських та ізраїльських об'єктів у країні.

Президент США Дональд Трамп збирає Раду з нацбезпеки у зв'язку з ударами Ізраїлю по об'єктах ядерної програми Ірану та очікуваною помстою Тегерана. Засідання Ради відбудеться об 11 ранку за місцевим часом, повідомляє Reuters. Також військові США на Близькому Сході почали готуватися до різних варіантів розвитку подій, зокрема можливої необхідності евакуювати американських громадян.

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що він "глибоко занепокоєний" військовими діями Ізраїлю і закликав обидві країни проявити "максимальну стриманість".

"Ядерні об'єкти ніколи не повинні зазнавати атак, незалежно від контексту або обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу. Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захисту і гарантій, а також для регіонального та міжнародного миру і безпеки", цитує його Bloomberg.

"Найглибшу стурбованість" також висловив Китай, який побоюється серйозних наслідків. МЗС країни заявило, що раптова ескалація не служить інтересам жодної зі сторін і закликає "всі зацікавлені сторони діяти в такий спосіб, який сприяє миру і стабільності в регіоні".

Хто підтримав Іран

Зі свого боку ісламські країни - Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Оман, Пакистан, Туреччина - засудили атаку Ізраїлю і закликали "припинити агресію".

"Королівство Саудівська Аравія висловлює своє рішуче засудження і осуд агресії Ізраїлю проти братньої Ісламської Республіки Іран, що підриває її суверенітет і безпеку", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

"Ізраїль повинен негайно припинити свої агресивні дії, які можуть призвести до більш серйозних конфліктів. Напад показує, що Ізраїль не хоче, щоб проблеми вирішували дипломатичним шляхом", - заявили в МЗС Туреччини.

У МЗС Росії також засудили напад Ізраїлю, заявивши, що "неспровоковані військові удари по державі-члену ООН, її громадянам, сплячим мирним містам категорично неприйнятні".

Також іранські ЗМІ повідомляють, що уряд Північної Кореї заявив, що він повністю підтримує Іран і пообіцяв військову підтримку.

Зі свого боку іранська сторона назвала атаку безрозсудним, незаконним і навмисним актом агресії. Повідомляється, що Іран запросив екстрене засідання РБ ООН після удару Ізраїлю.

Удар Ізраїлю по Ірану

Уночі ізраїльські військові літаки завдали ударів по об'єктах ядерної програми Ірану. Після цього з'явилася інформація, що ліквідовано кілька високих воєначальників і провідних учених-ядерників. Також значних пошкоджень зазнали ядерні об'єкти Ірану.

ЗМІ повідомляли, що Ізраїль для атаки на Іран використовував тактику української операції "Павутина". ЦАХАЛ створив на території Ірану секретну базу ударних безпілотників, з якої і були нанесені атаки.

Своєю чергою Іран уже пообіцяв "необмежену" відповідь на атаку Ізраїлю і пригрозив новою зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: