Він заявляє, що Захід є занадто повільним у цьому питанні.

Німеччина має дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії своєю зброєю. Це не буде ескалацією чи перетином червоних ліній.

Про це заявив голова Комітету в закордонних справах Бундестагу від Соціал-демократичної партії Міхаель Рот в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk. Він підкреслив, що для Заходу червоною лінією є міжнародне право. "Ця червона лінія не буде перетнута, якщо Україна використовуватиме зброю, вироблену і поставлену Заходомі", - додав він.

Політик зазначив, що через заборону Україна була змушена спостерігати за підготовкою нападу росіян на Харківському напрямку. На питання, чи можна вирішити цю проблему збільшенням постовок боєприпасів для ППО, Рот відповів, що Захід є занадто повільним і недостатньо комплексним.

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"Це також призвело до того, що Україна зараз перебуває в дуже, дуже складній ситуації. Вона має занадто мало всього. І я дуже розчарований деякими європейськими партнерами, які не надають достатньої допомоги у сфері ППО. Це нелегко для будь-якої країни, навіть для Німеччини. Наші склади не зовсім заповнені. Але зараз ми повинні все зважити. Що зараз важливіше для нашої власної безпеки? Щоб російський імперіалізм в Україні був зупинений, чи щоб наші боєприпаси і зброя зберігалися на складах? Тому я б радив постачати Україні все необхідне", - додав він.

Рот нагадав, що Україна вже успішно завдає по Росії ударів власними дронами. Тим часом Захід проявив стриманість, бо не хотів ескалації. "Не думаю, що [ескалація] є аргументом на даний момент, тому що є лише одна людина, яка здійснює ескалацію, і це пан Путін, це російська армія. Тут немає жодних обмежень. Вся зброя, яка може бути використана для того, щоб Україна могла краще захищати себе, а також могла звільнити території, захоплені Росією", - зазначив він.

Рот підкреслив, що до цього часу Україна дуже відповідально ставилася до всього, що обговорював з нею Захід. "Якщо Сполучені Штати не можуть зробити більше або не хочуть робити більше, тоді європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність", - сказав Рот.

- Чи можуть німецькі танки Leopard їздити російською землею?

- Я не знаю, чи це зараз є головним питанням, але чому б і ні? Німецькі танки Leopard не повинні продовжувати робити те, що вони вже роблять, і підтримувати Україну в її боротьбі за свободу?

Удари по Росії: позиція інших країн

Представники 14 країн вже висловилися за дозвіл бити по території Росії їхньою зброєю. Мова йде про Велику Британію, Данію, Чехію, Францію, Нідерланди, Латвію, Литву, Естонію, Канаду, Фінляндію, Швецію, Польщу та Норвегію.

Серед цих країн є Німеччина, однак канцлер Олаф Шольц категорично проти надання україні необхідних їй ракет Taurus. Він пояснював це тим, що разом з ними треба відправляти німецьких військових, а Берлін на це не піде.

В Італії заявили, що не підтримають використання їхньої зброї на території РФ, у Бельгії також сказали, що Україна може залучати цю техніку лише у межах своїх кордонів.

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