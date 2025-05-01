Угода не гарантує миру, але дає Трампу особисті політичні інвестиції у війну, яку він вважає чужою проблемою.

Підписання угоди між Україною та США про корисні копалини є важливим моментом. Вона зміцнить зв'язки двох країн, які опинилися на межі розпаду.

Таку думку висловив оглядач Sky News Домінік Вагхорн. Журналіст вважає, що ця угода не збільшить шанси на дипломатичний прорив для досягнення миру в Україні.

"Але вона дає американському президенту Дональду Трампу особисті політичні інвестиції у війну, яку він завжди вважав чужою помилкою, чужою проблемою і грошовою ямою для ресурсів США", - зазначив оглядач.

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Вагхорн зазначив, що на перший погляд, це суто економічна угода, але Україна пов'язала її з гарантіями продовження військової підтримки США.

Журналіст зазначив, що укладення угоди є значним дипломатичним досягненням для обох сторін, особливо якщо враховувати, що переговори щодо неї були дуже напруженими.

Журналіст припустив, що поворотним моментом у переговорах стала зустріч Трампа і Зеленського на полях похорону Папи Римського Франциска в Римі.

"Зеленський, схоже, переконав Трампа в тому, що це угода, яку варто підписати",- зазначив оглядач.

Вагхорн зазначив, що хоча умови розпливчасті й не деталізовані, але угода, схоже, являє собою скоріше довгострокову пропозицію про спільну співпрацю щодо економічного майбутнього України.

Журналіст наголосив, що підписання угоди відбулося у вирішальний момент для України. Він вважає, що підпорядкування цій угоді було необхідним для українців, але чи врятує це їх від виходу Трампа з перемовин і припинення військової підтримки США, у будь-якому разі, невідомо.

Угода про корисні копалини

Ідея угоди належить українському президенту Володимиру Зеленському. Договір мали підписати в лютому, до сумнозвісного конфлікту Зеленського-Трампа-Венса в Овальному кабінеті.

У якийсь момент угода виглядала як акт вимагання. Команда Трампа здавалася зграєю рекетирів, яка будь-що-будь хотіла роздобути природні багатства України.

Але потім текст угоди поміняли і вона стала виглядати менш обтяжливою для України.

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