Петер Сійярто і Сергій Алєйнік говорили про мир і співпрацю між Будапештом і Мінськом.

Вчорашній візит голови МЗС Угорщини Петра Сійярто до Мінська завершився підписанням угодою про співпрацю. Як повідомляє БЕЛТА, договір включає економічну співпрацю, заходи для стимулювання освітніх і культурних обмінів, а також передбачає навесні засідання міжурядової комісії з торгово-економічної співпраці.

"На щастя, ще є сфери, які не зачеплені санкціями проти Білорусі, і ми сьогодні домовилися розвивати нашу співпрацю… Зокрема, це сільське господарство і харчова промисловість, де вже є значний угорський експорт, а також фармацевтична промисловість, де у наших компаній буде проведе закупівля медикаментів на 60 млн доларів.

Також для багатьох важливо, що ми сьогодні обмінялися транспортними дозволами, щоби зняти перешкоди для транспортних компаній з Білорусі та Угорщини, які доставляють товари між нашими країнами", - йдеться у пості Сійярто на його сторінці у Фейсбук.

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Окрім цього голова МЗС Угорщини і голова МЗС Білорусі Сергій Алєйнік заявили про те, що цей візит стане сигналом для інших країн вести діалог з Мінськом. Також Сійярто зауважив, що він виступив з проханням перед Алєйніком зробити все для досягнення миру.

"Зараз немає нічого важливішого, ніж порятунок людських життів… Під час нашої зустрічі у Мінську я кілька разів підкреслив, що ми, угорці, на боці миру", - додав угорець.

Угорщина та співпраця з Росією і Білоруссю

На початку лютого прем’єр-міністр Угорщини заявив, що його країна межує на Сході з росіянами.

Також Орбан повідомив, що Будапешт накладе вето на будь-які енергетичні санкції проти РФ.

А у січні Угорщина домагалася зняти санкції з російських олігархів.