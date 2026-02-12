Дрони 'Лютий' атакували НПЗ за 1700 кілометрів від України (відео)

Уражено установку атмосферно-вакуумної переробки нафти.

У російській Ухті (Республіка Комі) спалахнула масштабна пожежа на місцевому НПЗ. Очевидці повідомляють про атаку дронів.

"Атаковано завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка". ГУ МНС по Комі підтвердило, що Ухта зазнала атаки безпілотників і повідомило, що до місця події направлено оперативні служби. Місцеві канали пишуть, що в місті евакуюють деякі освітні установи та організації", – пише Telegram-канал "Астра".

У Мережі також публікуються численні фото і відео як з прольотом безпілотників над Ухтою, так і з моментом ураження НПЗ і подальшою пожежею на ньому.

Відео дня

Український OSINT-канал "КіберБорошно" ідентифікував дрони над Ухтою як АН-196 "Лютий". Також канал геолокував місце влучання на території НПЗ: уражена установка АВТ (атмосферно-вакуумної перегонки нафти), потужність якої становить 2 млн тонн сирої нафти на рік.

Слід зазначити, що відстань по прямій від Ухтинського НПЗ до кордону з Україною – близько 1700 км. Даний об'єкт вже був атакований українськими дронами за час війни щонайменше один раз – у серпні минулого року.

Оновлено о 14.15. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що атаку на НПЗ в Ухті здійснили Сили оборони України.

Там зауважили, що окрім установки АВТ, яку вже вирахували осінтери, ціллю удару також була установка вісбрекінгу, де відбувається процес зниження в'язкості сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій (бензин, газойль).

"Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються", - додали в Генштабі.

Удари по РФ: останні новини

Як писав УНІАН, в ніч на 12 лютого Сили оборони України застосували крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. У районі селища Котлубань Волгоградської області вражений один з найбільших арсеналів зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. На об'єкті зафіксовані потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією, що призвело до пожежі та евакуації найближчого населеного пункту.

Крім того, в Мічуринську Тамбовської області уражено підприємство "Мічуринський завод Прогрес", яке виробляє високотехнологічне обладнання для авіаційних і ракетних систем і забезпечує потреби армії РФ – там виникла пожежа. Також підтверджено ураження складів боєприпасів ворога в районі Терпіння і Розовки на тимчасово окупованій Запорізькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: