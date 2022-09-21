Указ сформульований максимально широко і вирішувати, кого і в якій кількості забирати на війну, буде міноборони РФ.

Указ президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію дозволяє мобілізовувати необмежену кількість військовозобов'язаних.

Про це повідомив глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, передає Дождь.

За словами Чикова, указ про часткову мобілізацію, про яку сьогодні оголосив Путін, сформульований максимально широко і вирішувати, кого, звідки і в якій кількості призвати на війну, фактично буде міністерство оборони.

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"Механізм буде наступним: міноборони сформує квоти на мобілізацію для кожного регіону Росії. Губернатори будуть відповідати за їх виконання. Рамзан Кадиров щось явно знав, коли заявив про самомобілізацію регіонів", - прокоментував він.

За його словами, в першу чергу, мобілізаційні приписи отримають резервісти - чоловіки, які відслужили в армії, які уклали контракт на перебування в резерві. Потім чоловіки, які перебувають в запасі по розрядах (їх три, вони розділені за віковими групами в залежності від звання).

"Шойгу заявив планку в 300 тис. осіб. Якщо знадобиться ще, указ дозволяє мобілізацію необмеженого числа військовозобов'язаних", - зазначив Чиков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

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