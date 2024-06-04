Україна екстрадувала у США солдата, який воював проти Росії: у чому його звинувачують

Рішення про екстрадицію Крейга Ленга затягнулося на кілька років.

Україна екстрадувала колишнього американського солдата Крейга Ленга, який добровольцем воював проти Росії в лавах "Правого сектора". Як пише "Радіо Свобода", у США Ленга підозрюють у вбивстві подружжя.

Мін'юст США стверджує, що чоловік "вдався до міжнародної злочинної діяльності, яка включала подвійне вбивство у Флориді, спроби виїхати за кордон для участі в інших актах насильства за межами Сполучених Штатів, а також змову з метою уникнення виявлення правоохоронними органами шляхом торгівлі зброєю, гранатою та готівкою, щоб використати ідентифікаційні дані іншої особи для подачі заяви на отримання американського паспорта під вигаданим ім'ям".

Що відомо про Крейга Ленга

Крейг Ленг - американський військовий у відставці, учасник місій армії США в Іраку й Афганістані. У 2015 році він прибув в Україну та вступив до лав добровольчого підрозділу "Правий сектор. Понад рік американець провів на фронті, а потім вступив до лав ЗСУ. Ленг підписав контракт із ЗСУ. Кілька місяців він служив на передовій, брав участь у боях на Світлодарській дузі, а потім звільнився.

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Американські правоохоронці розшукують Ленга за підозрою у вбивстві двох людей. За даними слідства, він зі спільником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018 року на його пропозицію відгукнулося літнє подружжя. Під час зустрічі у Флориді чоловіка і його дружину застрелили.

За версією слідства, за цим вбивством стоять Ленг та його товариш. Мотив - заволодіти грошима, які привезли жертви. Гроші потрібні були підозрюваним для оплати поїздки до Венесуели, де вони планували воювати проти урядових військ.

Як заявив журналістам український адвокат Ленга, він відкидає звинувачення.

Екстрадиція Ленга

Крейга Ленга могли екстрадувати ще три роки тому. У березні 2021 року Київський апеляційний суд залишив чинним рішення про екстрадицію Крейга у США, але захист намагався оскаржити рішення у ЄСПЛ.

19 квітня 2021 року ЄСПЛ повідомив Уряд України, що, відповідно до правила 39, заявник не може бути екстрадований під час розгляду справи в суді. 9 листопада 2023 року року Європейський суд з прав людини постановив, що не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини у рішенні екстрадувати підозрюваного з України до США. 8 квітня 2024 року рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного.

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