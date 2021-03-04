Складна судова битва в Києві проливає світло на американців, які беруть участь у війні на Донбасі, а також на спроби ФБР стежити за ними.

У середу суд в Україні відхилив запит про екстрадицію американця, який був членом одного з добровольчих загонів. Це стало ударом для правоохоронців у США, які намагаються зупинити громадян своєї країни, які їдуть здобувати бойовий досвід на українській території.

Про це пише New York Times, додаючи, що ім'я американця, справу якого розглядали в Києві, - Крейг Ленг. Він родом з Північної Кароліни й служив у Збройних силах США. Вдома його звинувачують у подвійному вбивстві, скоєному у Флориді. Однак, його справа привертає увагу до ризиків для американців, які воюють на боці націоналістичних груп в Україні й інших гарячих точках світу.

"Ми не хочемо, щоб вони служили в американській армії так само, як і того, щоб вони вчилися воювати й вбивати. У нас достатньо насильства на власному подвір'ї", - сказала директор "Глобального проекту проти ненависті й екстремізму" Гайді Бейріч.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Донбас під окупацією перетворився на економічну діруВлада США дала зрозуміти, що збирається зосередитися на українських добровольчих загонах як на одному з глобальних вузлів для правих екстремістів. Ця проблема здобула пріоритет цього року після того, як праві групи продемонстрували свій потенціал до застосування насильства під час штурму Капітолію.

Але в Україні на ситуацію дивляться по-іншому. Там націоналістичні групи воюють на боці сил уряду у війні проти російських військ, жертвами якої стали понад 13 тисяч людей. Будь-яке припущення, що ці групи - екстремістські, ризикує зіграти на користь пропаганди Росії, яка намагається виставити війну в Україні як "опір російськомовного населення проти неофашистського уряду" в Києві. Насправді ж праві партії не здобули великої підтримки на українських виборах.

Апеляційний суд в Києві погодився з адвокатами Ленга, що попри звинувачення у вбивстві, його переслідують в США за його військову службу в Україні на підставі "Акту про нейтралітет". Це рідко вживаний закон проти участі в боях за кордоном. Суд постановив, що американець може просити про політичний притулок.

"Не можна дискримінувати групу людей через расу, релігію, політичні й ідеологічні погляди", - сказав адвокат Ленга Дмитро Моргун.

Він додав, що завершення процесу щодо екстрадиції не обов'язково означає, що американський закон не зачепить його клієнта. Ленга все одно можуть депортувати в США, якщо він не отримає притулок. 30-річний американець, який дав інтерв'ю New York Times в офісі свого адвоката в Києві, сказав, що не має правих радикальних поглядів. Він розповів, що його вигнали з Сухопутних військ США за те, що він самовільно залишив розташування військової частини. Після того він працював на різних тимчасових посадах перш ніж вирішив поїхати в Україну, щоб допомогти країні-союзнику.

Читайте такожУкраїнський воїн отримав кульове поранення на ДонбасіПопри те, що Ленга звільнили з американської армії за порушення, його без зайвих запитань прийняли в українських "Правий сектор", коли він приїхав в Україну в 2015 році. За словами американця, коли він зійшов з потяга на станції неподалік зони бойових дій, "хтось дав мені автомат" прямо на місці. Наступного ранку він вже був на фронті.

У прокуратурі району Канзас у США стверджують, що, воюючи на боці "Правого сектора" в Україні, Ленг був наставником Джаррета Сміта. Сміт теж служив у Сухопутних військах США і пізніше засуджений у справі, пов'язаній з виготовленням вибухівки. Федеральні прокурори в Канзасі сказали, що він поширював інформацію про бомби й інструкції з виготовлення напалму в домашніх умовах через Telegram. Також Сміт обговорював плани вбити політика з Демократичної партії й підірвати офіс одного зі ЗМІ в США. В обвинуваченні не згадується назва видання. Але телеканал CNN повідомляв, що мішенню був саме він.

Федеральні прокурори у Флориді стверджують, що, повернувшись у США в 2018 році, Ленг і його друг з Вісконсину Алекс Звіфелхофер, який теж воював в Україні, пограбували й вбили подружню пару. Викрадені гроші вони хотіли витратити на поїздку в Південну Америку, сподіваючись приєднатися до правої воєнізованої групи, яка бореться проти уряду Венесуели.

Читайте такожAtlantic Council: Росія йде в наступ у війні проти України, чого вона хоче?Звіфелхофера арештували. А Ленг повернувся в Україну. У 2019 році їх обох звинуватили у вбивстві й порушенні "Акту про нейтралітет" через їхні плани щодо Венесуели. Ленг в інтерв'ю сказав, що ні в чому не винен. Звіфелхофер теж наполягає на своїй невинуватості.

Експерти зі злочинів на основі ненависті давно б'ють на сполох, вказуючи на те, що праві радикали проходять військову підготовку за кордоном. Підрахунки кількості американців, які воювали на боці України, називають різні цифри. У Soufan Center кажуть, що таких було лише 20 бійців. Волонтери говорять, що на Донбасі побувало більше 100 американців. Багато з них лишилися в Україні. У Ленга є українська наречена й дитина.

New York Times пише, що судові процеси в Україні проливають світло на іншу досі невідому активність правоохоронних органів США, яка пов'язана з Україною. Адвокати Ленга представили свідчення американських ветеранів, які брали участь у боях в Україні. Вони говорять, що після повернення додому їх допитували в ФБР.

"Я засмучений відчуттям, що раптом, як і багато інших, став ворогом уряду. А все через те, що просто хотів допомогти союзнику", - сказав один американський ветеран, чиє ім'я було приховане адвокатами.

Читайте такожAtlantic Council: У глобальній гібридній війні Росії всі дороги ведуть в УкраїнуВони також говорять про обшуки, анулювання паспортів й запити, які ФБР відправив в Австрію з проханням допомогти допитати американського ветерана. Під час інтерв'ю Ленг заперечив, що сповідує праві погляди. Але, за його словами, в США його все одно можуть переслідувати саме за такі погляди.

"Я не нацист", - сказав він.

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Переклад: Лесь Димань