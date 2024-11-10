На кону стоїть щось більше, аніж просто Україна, підкреслив очільник Військового комітету НАТО.

Якщо новообраний президент США - республіканець Дональд Трамп, піде на укладення мирної угоди для завершення війни в Україні, що дасть змогу РФ вийти із ситуації переможцем, то це "підірве" інтереси Штатів.

Таку заяву зробив голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер у кулуарах європейського оборонного саміту, що проходив у Празі, пише The New York Times.

"Якщо ви дозволите такій країні, як Росія, перемогти і вийти з цієї ситуації переможцем, то що це означатиме для інших автократичних держав у світі, де у США також є свої інтереси?", - сказав офіцер.

Відео дня

За його словами, питання війни досить важливе, щоб говорити про українську державу саму по собі, "але на кону стоїть щось більше, ніж просто Україна".

Бауер додав, що хоче почекати і подивитися, які кроки при владі робитиме Трамп:

"Я думаю, що також важливо не робити поспішних висновків на підставі того, що він сказав досі".

Адмірал ще висловився про допомогу Росії з боку КНДР, зокрема, живою силою. "Найбільш ізольована країна у світі тепер раптово стала гравцем", - підкреслив офіцер.

На думку Бауера, якщо допомога Північної Кореї на полі бою забезпечить російському диктатору Володимиру Путіну сильніші позиції на переговорах, то інші авторитарні лідери можуть бути заохочені до порушення міжнародних правил.

У центрі уваги "мирний план" Трампа щодо України - що повідомлялося

Дональд Трамп до обрання президентом США не раз стверджував, що зможе за один день покласти край війні в Україні, однак не уточнював, як саме. Обраний віцепрезидентом республіканець Джей Ді Венс пропонував піти на кроки, яких, за відомостями журналістів, прагне Володимир Путін - дозволити РФ зберегти окуповані землі України та гарантувати, що українська держава не вступить до НАТО. Трамп і Ді Венс офіційно вступлять на посади 20 січня 2025 року.

Відставний адмірал військово-морських сил США, ексверховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс прогнозував, що російсько-українська війна під тиском Трампа може закінчитися переговорами, унаслідок яких Путіну "світить" шматок уже окупованої території України.

Вас також можуть зацікавити новини: