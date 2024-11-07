У Варшаві 'поліцейські' напали на українок: вкрали понад 1 мільйон злотих

Ці кошти жінки зберігали у помешканні поблизу центру Варшави. Вони були виручені від продажу нерухомості в Україні.

У центрі Варшави група чоловіків обманом потрапила до житла, де перебували троє українок, і викрала значну суму грошей. Про це повідомив речник регіональної прокуратури Варшави Пьотр Скіба в коментарі для Радіо Свобода.

За словами представника прокуратури, напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей від продажу нерухомості. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих.

Зловмисники видавали себе за поліцейських і надали підроблений документ на обшук. Жінки не зазнали серйозних травм, хоча до них застосували силу: нападники використали газовий балончик, скували їх кайданками і закрили в кімнаті, поки обшукували інше приміщення в пошуках грошей.

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Скіба також зазначив, що такі випадки у Варшаві почастішали, зокрема, жертвами стають громадяни України та інших країн Східної Європи. Напади часто здійснюють іноземці, наприклад, громадяни Грузії, які могли мати інформацію про збереження великих сум грошей. За його словами, це часто трапляється з тими, хто обмінює значні суми в обмінних пунктах чи банках Варшави.

Наразі підозрюваних не затримано, і прокуратура не розголошує точну кількість нападників. Їм висунуто обвинувачення за двома статтями. За грабіж загрожує від 2 до 15 років позбавлення волі, а за самовільне використання статусу поліцейських - до 5 років ув'язнення.

Українці в Польщі

Навесні повідомлялося, що минулого року громадяни України відкрили у Польщі понад 30 тисяч нових компаній. Водночас польські ЗМІ повідомили про зниження кількості робітників з України - люди шукають кращі умови праці в інших країнах Європейського Союзу.

Раніше одне з соціальних досліджень показало, що у Польщі знижується позитивне ставлення та підтримка біженців з України серед населення.

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