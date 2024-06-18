Крім того, більшість поляків виступають проти додатковї допомоги Україні, свідчать результати дослідження.

Через два роки після початку повномасштабної війни, що спричинила міграцію мільйонів українців, позитивне ставлення та підтримка українських біженців в Польщі все більше падає. Про це пише видання Rzeczpospolitа, спираючись на останнє дослідження "Громадське сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави", проведеним під керівництвом доктора Роберта Станішевського з Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії у Варшаві.

Згідно з дослідженням, зменшення прихильності до українців поширилося на всі сфери життя. Також прихильність поляків знизилася і до мігрантів.

"Що справді здивувало нас у цьому дослідженні, так це значне падіння за всіма параметрами, окрім навчання українських дітей у польських школах, яке залишилось стабільно високим. 82% поляків підтримують можливість українців ходити до школи", - сказав Станішевський. Відео дня

Водночас більшість громадян Польщі вважають, що діти біженців з України повинні навчатися за польською програмою, тоді як 40% висловилися за нову програму, яка буде узгодженою між Польщею та Україною.

На думку дослідника, кількість незадоволених поляків до українських біженців зростає через "претензійну позицію", зокрема, йдеться про бажання українців мати такі ж права, що і поляки, у сфері соціальних виплат та інших галузях.

"Такі дані не дивують, вони є результатом розбіжностей у сприйнятті іноземців після тривалого періоду їхнього перебування в країні. Ми почали помічати, що наші культури, спосіб існування та норми відрізняються і стають проблемними для нас. Це й не дивно, адже серед українців турбота про спільне благо не найкраща", - сказав керівник Ягеллонського центру досліджень міграції Ян Бжозовський.

Крім того, згідно з новим досілдженням, у Польщі також зменшилась кількість людей, які виступають за надання допомоги Україні.

Так, серед опитаних громадян, лише 31% вважає, що Польща повинна допомагати Україні, хоча ще в січні 2023 року такої думки притримувались 62% поляків. Ще 43% респондентів вважає, що "скоріше повинна допомагати", а проти допомоги виступає 19%.

Водночас 72% опитаних вважають, що, попри війну України з Росією, Польща має в першу чергу дбати про власні інтереси, передусім, це стосується експорту продовольства. Протилежну думку висловило 15% респондентів.

Видання зазначає, що станом на зараз лише 17% поляків погоджуються прийняти біженців з України з можливістю поселення (понад рік тому так вважали 37%). 61% хочуть, щоб вони повернулися до своєї країни після війни.

Також поляки виступають проти соціального забезпечення українців. Зокрема, йдеться, про виплату, яка надається раз на рік перед початком навчального року тим, у кого є діти-школярі. Вже з наступного року ця допомога виплачуватиметься лише дітям, які навчатимуться у польських школах.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як раніше писав УНІАН, Польща зменшує підтримку українських біженців. Нові умови набудуть чинності вже з 1 липня. Вони стосуються отримання номера PESEL та одноразової грошової виплати у розмірі 300 злотих (3 тис. грн).

Крім того, скоротити виплати українським біженцям пропонували і в Німеччині. Однак, офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що країна не планує скорочувати допомогу українцям.

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