Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах.
Він наголосив, що Канада "повністю підтримує Україну" в цьому питанні, незважаючи на погрози Москви щодо втягування НАТО в конфлікт, повідомляє The Canadian Press.
Трюдо вважає, що Україна повинна перемогти в боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати "поглинути" своїх сусідів.
"Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої спроможності Росії знищувати українське цивільне населення, інфраструктуру, а головне - вбивати невинних цивільних осіб у своїй несправедливій війні", - заявив Трюдо.
Прем'єр також заявив, що поразка України буде сигналом для інших великих країн почати захоплення своїх сусідів, і наголосив на важливості перемоги Києва в боротьбі з російським вторгненням. Він підкреслив, що російський президент Володимир Путін намагається глибоко дестабілізувати міжнародний порядок.
Зняття обмежень на використання зброї - останні новини
Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS. Про це пише The Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Сьогодні не буде оголошено рішення за підсумками зустрічі Байдена з прем'єром Британії Стармером, на якій обговорюється дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю. Про це повідомив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.
"Я б не очікував сьогодні оголошення. Наша політика з цього приводу не змінилася", - сказав він.