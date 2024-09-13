Прем'єр заявив, що поразка України буде сигналом для інших великих країн почати захоплення своїх сусідів.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах.

Він наголосив, що Канада "повністю підтримує Україну" в цьому питанні, незважаючи на погрози Москви щодо втягування НАТО в конфлікт, повідомляє The Canadian Press.

Трюдо вважає, що Україна повинна перемогти в боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати "поглинути" своїх сусідів.

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"Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої спроможності Росії знищувати українське цивільне населення, інфраструктуру, а головне - вбивати невинних цивільних осіб у своїй несправедливій війні", - заявив Трюдо.

Прем'єр також заявив, що поразка України буде сигналом для інших великих країн почати захоплення своїх сусідів, і наголосив на важливості перемоги Києва в боротьбі з російським вторгненням. Він підкреслив, що російський президент Володимир Путін намагається глибоко дестабілізувати міжнародний порядок.

Зняття обмежень на використання зброї - останні новини

Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS. Про це пише The Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Сьогодні не буде оголошено рішення за підсумками зустрічі Байдена з прем'єром Британії Стармером, на якій обговорюється дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю. Про це повідомив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Я б не очікував сьогодні оголошення. Наша політика з цього приводу не змінилася", - сказав він.

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