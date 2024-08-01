Наразі в Гессені живе майже 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку.

У Німеччині у федеральній землі Гессен не будуть видавати українським чоловікам призовного віку проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт, якщо його немає. Про це йдеться у відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессену, яку отримала депутатська фракція правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у ландтагу землі на свій запит, пише Tagesspiegel.

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", - наголосили у повідомленні.

За даними відомства, в Гессені живе майже 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку від 18 до 80 років. У пресслужбі міністерстві підкреслили, що "мобілізувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії і, таким чином, заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України".

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Видання DW, посилаючись на інтернет-портал з надання адміністративних послуг Гессену, повідомляє, що німецькі проїзні документи, які замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих випадках, адже це порушує паспортний суверенітет іншої країни.

"Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально", - зазначили у виданні.

Українські біженці в Європі - останні новини

Як писав УНІАН, у Німеччині деяких українців можуть позбавити фінансової допомоги.

"Статистика говорить про те, що шестизначна кількість людей із принципу не бажає погоджуватися на роботу. Якщо ситуація така, то держава повинна виходити з того, що люди не потребують (виплат - ред). Скорочення допомоги на 10, 20 або 30% недостатньо. У такому разі необхідно повністю скасувати базовий дохід", - зауважив Генсек найбільшої опозиційної партії у Німеччині ХДС Карстен Ліннеманн.

Також повідомлялось, що Польща очікує на нову хвилю українських біженців. Це пов'язують з тим, що російські війська посилили атаки по енергетичних об'єктах.

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