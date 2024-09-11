Українські діти без доступу до електронних документів можуть отримати відмову в перетині кордону з Польщею.

Польща може розвернути українських дітей на кордоні, якщо вони втратили доступ до електронних документів Diia.pl. У їхній прикордонній службі пояснили про правила щодо дітей до 13 років, пише фонд Right to Protection Poland.

Експерти заявляють, що якщо у батьків змінився статус легального перебування на території країни ЄС, наприклад, вони отримали посвідку на тимчасове проживання "карту побиту", дитина може втратити доступ до застосунку Diia.pl, без якого перетнути кордон Польщі не можна.

"Цій категорії осіб під час перетину кордону необхідно пред'явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному додатку Diia.pl. Наявність лише довідки про присвоєння номера PESEL без електронного документу Diia.pl не дає права громадянам України повторно в'їжджати на територію Польщі або подорожувати на цій основі до інших країн Шенгенської угоди", - йдеться у відповіді прикордонної служби.

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До 13-річного віку діти не можуть самостійно зареєструватися в Diia.pl, оскільки "довірений профіль" (profil zaufany) оформляється тільки з 13 років, за даними відомства.

Крім того, повідомляється, що з 1 липня 2024 року набули чинності оновлені положення спецзакону, в яких йдеться про те, що українці можуть подати низку документів на перебування дітей до 13-річного віку на території Польщі. Це дасть їм змогу повторно в'їжджати в цю країну.

Українські біженці в Європі

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що мільйони українців стали біженцями. І до цього числа додаються мобілізовані українці, які тікають з фронту через низький моральний дух.

Крім того, у Німеччині спостерігається проблема із сотнями тисяч українців. Усе через те, що їм "заважають" влаштуватися на роботу. Через це Олаф Шольц розніс бюрократів, які блокують працевлаштування українських біженців.

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