Згідно з даними Євростату, на кінець вересня основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина, Польща і Чехія.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Євросоюзі у вересні зросла на 31,9 тисяч осіб.

В дані Євростату, станом на 30 вересня 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 186,17 тисяч осіб, які залишили Україну з початку війни.

"У порівнянні з кінцем серпня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС збільшилася на 31 920 (+0,8%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+19 205; +1,6%), Нідерландах (+3 685); +2,8%) та Ірландії (+2 875; +3,2%)", - вказує статистичне відомство.

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У серпні приріст склав 1%, або 41,3 тисяч осіб, у липні та червні – по 1,1%, або 45,9-45,8 тисяч осіб, тоді як у травні та квітні – 1,4-1,3% або 57,3-51,0 тисяч осіб. Всі ці шість місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно майже 130 тисяч осіб, за якою слідує Чехія – 47,3 тисяч осіб.

Однак, як зазначив Євростат, у вересні в Чехії вперше було зафіксовано скорочення кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, і відразу на 7125 або 2%, тоді як в Польщі, яка очолювала всі останні місяці цей список, у вересні скорочення склало 1895 осіб, або 0,2% проти 1,1% в серпні.

Крім того, у вересні ще в трьох країнах зменшилася кількість біженців з України із зазначеним статусом: у Франції – на 2155, або на 3,2%, в Словенії – на 405, або на 4,6% і в Люксембурзі на 10, або на 0,2%.

Згідно з даними Євростату, на кінець вересня основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 194,90 тисяч осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (958,66 тисяч осіб); 23,1%) і Чехія (357,96 тисяч осіб; 8,8%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,2%.

Українські біженці в Європі - деталі

Влада Німеччини після тривалих суперечок між федеральним центром і регіонами погодили новий порядок розподілу витрат на розселення і утримання біженців. Для самих біженців передбачено скорочення розміру допомоги.

Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року. Його українцям, які були змушені виїхати з країни через російське вторгнення, надають з 12 березня 2022 року.

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