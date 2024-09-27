Посол уточнив, що для реєстрації українського авто в Німеччині українські біженці не зобов'язані знімати її з реєстрації в Україні.

З 1 жовтня українські біженці в Німеччині повинні зареєструвати автомобілі на німецькі номерні знаки. Це правило розповсюджується на українців, чиї машини знаходяться у Німеччині більше року.

Як пише радіо Свобода, багато українців можуть позбутися автомобілів, оскільки вони не зможуть пройти техогляд (TÜV) через невідповідність німецьким стандартам, тому їм доведеться продати авто.

"У мене американська версія авто, а там обмеження щодо фар, червоні стопи замість жовтих, і ще кондиціонер старої моделі, який після 2017 року взагалі не дозволяється в Німеччині", - пояснила біженка з Харкова Нінель Лемак.

Відео дня

"Треба також замовляти "Сертифікат відповідності" для автомобіля, який коштує кілька сотень євро. Якщо цей документ підійде, тоді можна рухатися далі. Але якщо ні – машина все одно не пройде реєстрацію", – додала вона.

Процес перереєстрації досить складний і коштовний, якщо немає всіх необхідних документів. "Вартість перереєстрації залежить від технічних характеристик автомобіля – обсягу двигуна, року випуску, пробігу та стану. Мені полегшило процедуру перереєстрації те, що моє авто було з Німеччини – й раніше проходило тут техобслуговування. Коли було потрібно, я звернувся до колишнього власника автомобіля, і він надіслав мені фото німецького техпаспорта", - пояснив інший біженець Іван.

Загалом чоловік витратив на перереєстрацію авто на німецькі номери близько 1 200 євро. Це зайняло у нього три робочі дні, включаючи технічний огляд, податки та страховку.

Як кажуть українці в Німеччині, в майбутньому продати авто можна буде тільки через рік після реєстрації на німецькі номери.

За даними Міністерства транспорту Німеччини, керування автомобілем без німецької реєстрації є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф у 70 євро.

Ситуацію з перереєстрацією автомобілів прокоментував посол України в Німеччині Олексій Макеєв. "З 1 жовтня продовжувати доведеться вже національний рух – з німецькою реєстрацією. Зверніть увагу: правило про 1 рік залишається чинним. Тобто, раптом ви виїхали з України, скажімо, влітку 2024, то рік вашого "міжнародного руху" у вас ніхто не забере. І ваш дедлайн перереєстрації буде влітку 2025", – зазначив Макеєв.

Посол уточнив, що для реєстрації українського авто в Німеччині українські біженці не зобов'язані знімати її з реєстрації в Україні.

"Автівка перебуває у митному режимі "тимчасового вивезення" та не втрачає статусу "українського товару", тобто не підлягає митному оподаткуванню й має право на зворотне ввезення", – пояснив посол.

Українські біженці

Кількість біженців у Німеччині оновила історичний максимум. В даний час у країні проживає 3,48 млн людей у статусі біженця чи претендента на отримання притулку. З цієї кількості 1,18 млн становлять українські біженці.

Вас також можуть зацікавити новини: