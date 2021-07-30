Літаки оформлені в пріоритетному порядку.

В Туреччину з Одеси вилетіли літаки ДСНС для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, сьогодні вдень прикордонники в пріоритетному порядку оформили два повітряні судна і 14 членів екіпажу на аеродромі "Шкільний" (Одеса), де літаки дозаправлялися.

"Оформлення здійснено поза пунктом пропуску з використанням мобільних інспекторських робочих місць. Українці вилетіли допомагати гасити масштабні лісові пожежі, осередки яких виникли 28 липня поблизу міста Манавгат (провінція Анталія) і поширилися на територію провінцій Стамбул, Кайсері, Коджаелі, Адана, Стамбул і Ізмір", - повідомили в загоні.

Пожежі в Туреччині

Як повідомляв УНІАН, 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема провінціях Анталія, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

Також стало відомо, що Україна направить до Туреччини пожежні літаки ДСНС для гасіння масштабних лісових пожеж. Станом на 29 липня інформації про постраждалих українців від пожеж на півдні Туреччини не було.

Сьогодні МЗС України закликало українців утриматися від відвідування охоплених пожежею регіонів.

Автор: Лариса Козова