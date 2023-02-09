Бійці будуть навчатися користуватися підводними безпілотниками, передання яких Бельгія анонсувала в листопаді.

Українські військові розпочинають навчання у Бельгії на підводних системах, які ця країна раніше передала Києву.

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні. Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітав мужність, яку вони демонструють вже майже рік", - повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер у твітері.

Військова допомога від Бельгії: подробиці

У листопаді минулого року Бельгія пообіцяла надати Україні 10 підводних безпілотників, які дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання.

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27 січня уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення пакета військової допомоги для України на суму 92 млн євро.

Міністр оборони Бельгії Людевін Дедондер повідомила, що до пакету допомоги входять ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, та броньовані джипи. Вона зазначила, що частина з них закуплена в приватних компаніях.

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