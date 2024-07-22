Неконтактне плем'я Mashco Piro вийшло з джунглів через активність лісорубів на їхній землі.

У Перу зняли на відео неконтактне плем’я Mashco Piro, яке вважають одним з найбільших народів, що досі відмовляються від контактів з рештою людства. Унікальні кадри опублікував проект Survival International, який спеціалізується на допомозі малим нецивілізованим племенам по всьому світу.

На опублікованих кадрах видно, як кілька десятків людей вийшли на берег річки у перуанській Амазонії лише за кілька миль від низки лісозаготівельних концесій. За словами активістів, це яскраво ілюструє термінову необхідність відкликати всі ліцензії на лісозаготівлю в цьому районі та визнати, що територія належить народу Mashco Piro.

Зазначається, що останніми днями було зафіксовано кілька випадків, коли сукупно понад півсотні представників племені Mashco Piro виходили з джунглів і з'явилися поблизу селищ контактних племен на півдні Перу. Представники цих контактних племен передали послання від Mashco Piro: вони гнівно засуджували присутність лісорубів на їхній землі.

"Це неспростовний доказ того, що багато Mashco Piro живуть у цій місцевості, яку уряд не тільки не захистив, але й фактично продав лісозаготівельним компаніям. Лісоруби можуть принести нові хвороби, які знищать Mashco Piro. Також існує ризик насильства з обох сторін, тому дуже важливо, щоб територіальні права Mashco Piro були визнані та захищені законом", – прокоментував ці події президент місцевої організації корінних народів FENAMAD Альфредо Варгас Піо.

Такої ж думки дотримуються і в організації Survival International, яка оприлюднила унікальні кадри з людьми неконтактного племені.

"Тут назріває гуманітарна катастрофа — надзвичайно важливо, щоб лісоруби були викинуті, а територія Mashco Piro нарешті була належним чином захищена", – заявила директорка організації Керолайн Пірс.

Неконтактні племена світу

Неконтактні племена — це групи корінних народів, які живуть в ізоляції від сучасної цивілізації і не мають значущих контактів з зовнішнім світом. Вони переважно проживають у важкодоступних регіонах, таких як амазонські джунглі в Південній Америці, джунглі острова Папуа-Нова Гвінея і в деяких районах Індії та Індонезії.

Ці племена свідомо уникають контактів з рештою людства, щоб зберегти свій традиційний спосіб життя і захиститися від хвороб та впливу сучасної цивілізації. Втім, деякі неконтактні племена насправді вступають в рідкісні контакти зі спорідними племенами, які живуть поруч, але мають повний контакт із сучасною цивілізацією. Як правило, уряди держав, на території яких проживають неконтактні племена, намагаються захистити їх, вводячи заборону на відвідування таких територій сторонніми людьми.

Одним з найвідоміших прикладів неконтактних племен є так звані сентінельці – мешканці острова Великий Сентінел на Андаманських островах, що належать Індії. Це плем’я не просто відмовляється йти на контакт зі світом, але й агресивно нападає на всіх, хто всупереч забороні індійської влади відвідує острів.

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