Дівчина померла в проміжку між 1450 і 1532 роками.

Дослідники з Перу, Польщі та Швеції показали, який вигляд мала за життя Хуаніта або Леді Ампато. Заморожене тіло дівчинки знайшли в горах в 1995 році.

Через 28 років після цього великого відкриття вченим вдалося повністю реконструювати риси обличчя дівчини та відтворити його у вигляді гіперреалістичної скульптури, повідомляє Католицький університету Санта-Марії в Перу (UCSM).

"Щоб прийти до скульптурної реконструкції, яку ми зараз можемо бачити, вченим довелося створити цифрові зображення дівчини на основі останніх зроблених томографій, результатів ДНК, етнологічних характеристик та інших наукових даних", – йдеться в повідомленні UCSM.

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Вчені встановили, що на момент смерті Хуаніті було від 13 до 15 років. Також стало відомо, що Хуаніта на момент принесення її в жертву під час ритуалу була повністю здоровою дівчиною. Вважається, що вона померла миттєво після того, як їй було завдано удару по правій потиличній частині черепа.

Діва з Ампато - історія мумії

У 1995 році група археологів піднялася на засніжену гору Ампато в Перуанських Андах, що розташована на висоті понад 6 тисяч метрів над рівнем моря. Там дослідники виявили замерзле тіло дівчини. Його зберігали дотепер у спеціальній камері при температурі -20 градусів за Цельсієм. Замерзле тіло було названо Хуанітою, Крижаною Дівою або Леді Ампато – на честь сніжної гори, де її знайшли.

Вчені з’ясували, що дівчина – представниця народу інків, і померла в проміжку між 1450 і 1532 роками. Вони вважають, що дівчинку було принесено в жертву богам на вершині вулкана.

Хуаніта перед смертю була загорнута в яскравий кольоровий похоронний гобелен, а її голову прикрашала шапка з пір'я. Поруч з Хуанітою знайшли також безліч предметів, залишених як приношення богам — миски, шпильки та статуетки із золота, срібла та мушлі.

Відкриття археологів - цікаві новини

Торік у Канаді на золотих копальнях знайшли мумію мамонтеня. За словами вчених, останки дитинчати мамонта пролежали у вічній мерзлоті понад 30 тисяч років.

А цього року австралійська компанія Vow "воскресила" плоть мамонта і приготувала з неї гігантську фрикадельку.

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