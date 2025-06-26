Урядовий літак РФ 'засвітився' у США: Захарова розкрила, хто був на борту

В МЗС Росії переконують, що літак виконував дипломатичний рейс з метою ротації працівників представництв РФ у Сполучених Штатах.

Російський урядовий літак Іл-96 раптово приземлився у Сполучених Штатах. Обидві сторони не анонсували офіційні візити росіян у Вашингтон, тож цей політ викликав інтерес. Натомість в Міністерстві закордонних справ РФ пояснили, що це нібито вивізний рейс дипломатів до США.

Як заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі пропагандистському ТАСС, на борту нібито перебували працівники дипломатичного представництва Росії в США.

"Переліт Іл-96 "Росія" до Нью-Йорка — звичайний вивізний рейс, він відвіз нових співробітників до США і забере тих, хто повертається", - повідомила Захарова.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у США вночі приземлився урядовий російський літак Іл-96. Офіційно про жодні візити російської делегації до Сполучених Штатів не повідомлялося.

Як свідчать дані сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar24, російський урядовий літак з бортовим номером RA-96018 сів у аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку 25 червня о 15:27 за місцевим часом (22:27 за Києвом). За кілька годин літак полетів у Вашингтон, де приземлився о 20:56 того ж дня (тобто 03:56 26 червня за Києвом).

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