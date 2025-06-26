Наразі невідомо, хто перебуває на борту. Втім, літак сідав у двох аеропортах Сполучених Штатів і досі перебуває у Вашингтоні.

У США приземлився урядовий російський літак Іл-96. Офіційно про жодні візити російської делегації до Сполучених Штатів не повідомлялося.

Як свідчать дані сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar24, російський урядовий літак з бортовим номером RA-96018 вилетів із Москви, приземлився у Санкт-Петербузі, а вже потім полетів у США.

Сервіс зафіксував, що борт сів у аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку 25 червня о 15:27 за місцевим часом (22:27 за Києвом). За кілька годин літак полетів у Вашингтон, де приземлився о 20:56 того ж дня (тобто 03:56 26 червня за Києвом). Невідомо, хто перебуває на борту.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, учора президент США перебував у Нідерландах на саміті НАТО. Після офіційних зустрічей він повернувся до США. Президент майже перебував в Нідерландах менше 24 годин.

На саміті президент США не відкинув можливість того, що територіальні амбіції російського правителя Путіна виходять за межі України. Втім, він висловив думку, що Путін хоче завершити війну в Україні.

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