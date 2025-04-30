Він закликає американського президента зупинити війну, але не шляхом територіальних поступок.

Український професійний боксер, абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Спортсмен дав інтерв'ю відомому англійському телеведучому, журналісту, письменнику та медійнику Пірсу Моргану. Він опублікував у мікроблозі X уривок їхньої розмови, зазначивши, що повна версія інтерв'ю вийде на "Piers Morgan Uncensored" вже цього тижня.

Ведучий запитав Усика, як він ставиться до ідеї, що в рамках мирної угоди Україна має поступитися частиною територій, які незаконно захопила Російська Федерація. Боксер назвав це нісенітницею:

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"У нас є багато запитань. Чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні".

На уточнення Моргана, чи містить його заклик прохання не віддавати Москві українські території, Усик відповів ствердно. "Ні, звичайно, ні. Це моя територія, територія моєї країни, це мій народ".

Мирний план Трампа

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп зіткнувся з хвилею критики через свою пропозицію припинити війну в Україні шляхом поступок територій Росії.

Згідно з даними ЗМІ, американський план передбачає, що Україна має відмовитися від Криму та інших окупованих росіянами територіями, а також забути про наміри вступити до Північноатлантичного Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що наразі країна не зможе повернути окупований півострів військовим шляхом, однак відмовлятися від нього ніколи не буде.

Партнери та союзники України підтримують її територіальну цілісність та виступають проти нав'язаного миру. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав американський план "майже капітуляцією" перед Росією.

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