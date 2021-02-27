Санкційний список із чотирьох осіб мають офіційно оголосити наступного тижня.

Санкції проти РФ через ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального запровадять раніше, ніж очікувалося.

Про це у Twitter заявив журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

"Замість заявленої раніше дати 3 березня, тепер очікується, що посли ЄС оголосять своє рішення 1 березня. Санкційний список з чотирьох осіб мають офіційно оголосити наступного дня", - написав журналіст.

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Санкції ЄС через ув'язнення Навального: що відомо

Глави МЗС країн Євросоюзу 22 лютого домовились розпочати підготовку санкцій проти чотирьох російських посадовців. Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив сподівання, що Рада ЄС за тиждень схвалить санкції проти російських посадовців, причетних до кримінального переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Санкції через отруєння Навального: деталі

15 жовтня 2020 року Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 6 осіб та однієї установи через отруєння Навального.

Зокрема, санкції було запроваджено проти начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортникова, заступників міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка, а також проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології.

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального до колонії за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

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Автор: Олег Давигора