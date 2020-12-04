Колишнього міністра фінансів Австрії Карла-Гайнца Грассера визнали винним за участь у великому корупційному скандалі BUWOG Scandal. Судді дали йому 8 років в’язниці.
Про це пише Politico.
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Грассер обіймав посаду міністра фінансів з 2000 по 2007 роки. До 2003 року він був членом ультраправої Партії свободи.
Грассера обвинувачували у наданні інсайдерської інформації приватному інвестору напередодні продажу 60 тисяч державних квартир у 2004 році. Завдяки схемі міністр фінансів присвоїв близько 9,6 мільйона євро. Суд над ним тривав три роки.
Крім того, екс-міністра визнали винним у ввозі в країну півмільйона євро готівкою, яку він лишив у тому ж банку Ліхтенштейну, куди були перераховані незаконні платежі вказаної раніше корупційної оборудки. Суддям він заявив, що гроші отримав від свекрухи у Швейцарії.
Сторона захисту вже планує оскаржити вирок.
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