Поліція зреагувала миттєво та заарештувала чотирьох підозрюваних.

Четверо чоловіків незаконно проникнули на територію будинку прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Як повідомили у поліції англійського графства Північний Йоркшир, інцидент стався в селі Кірбі Сігстон. У цей час британський прем'єр не перебував у будинку, адже займався заходами, пов’язаними з державним візитом високопосадовців Японії до Лондона.

Поліціянти прибули на місце події "протягом хвилини" після проникнення сторонніх на територію будинку Сунака. Чотирьох підозрюваних затримали близько 12:40. Їх заарештували за підозрою в порушенні громадського порядку за обтяжуючих обставин.

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Поліція не називає імена затриманих, але зазначає, що їм 20, 21, 43 і 52 роки, і вони з різних районів Англії. Мотиви наразі невідомі.

Ситуація у Британії - останні новини

Прем'єр Британії Ріші Сунак пішов на величезну авантюру, оголосивши про вибори 4 липня, підштовхнувши своїх консерваторів до шеститижневої виборчої кампанії, в якій партія відстає від Лейбористської партії більш ніж на 20 пунктів в опитуваннях громадської думки.

Сунак націлився на малоймовірну п'яту поспіль перемогу консерваторів на виборах, заявивши: "Зараз для Британії настав момент вибрати своє майбутнє".

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