Така заява прем'єр-міністра пролунала напередодні виборів у країні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що майбутній уряд консерваторів поверне обов'язкову державну службу з 18 років. За його словами, кожен юнак повинен буде провести час у військовій комісії на конкурсній основі або провести одні вихідні на місяць, як волонтер в межах програми "Громадянська стійкість". Про це повідомляє The Guardian.

Партія "Торі" заявила, що країна має бути "відкритою та чесною" щодо довгострокових викликів, з якими вона стикається. Там додали, що ця схема забезпечить молодим людям "можливості, на які вони заслуговують".

"Пропозиції передбачають "сміливу нову модель національної служби" для 18-річних, які зможуть проводити одні вихідні на місяць у ролі добровольців, наприклад, спеціального констебля, волонтера RNLI або працівника Національної служби охорони здоров'я (NHS). Чиновники стверджували, що це дасть молодим людям "навички реального світу, одночасно роблячи внесок у свою країну і громаду"", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Також буде створена королівська комісія, яка розробить нову програму національної служби, що призведе до пілотної програми, яка буде відкрита у вересні 2025 року. Проте вона буде підкріплена Законом про національну службу.

У партії наполягли на тому, що ця схема не є примусовим призовом та заявили, що пандемія коронавірусу показала важливість громадянської служби. У "Торі" вважають, що нова схема є "абсолютно необхідною".

"Тільки плекаючи нашу спільну культуру та виховуючи почуття обов'язку, ми можемо зберегти нашу націю та цінності на десятиліття вперед. Це інвестиція як у характер молоді, так і в нашу безпеку", - йдеться в заяві.

Водночас лейбористи розкритикували цю ідею як ще одну політику "Торі", яка не потребує витрат, і яка вже порушила питання про скорочення податків, які вони ще не профінансували.

"Це ще одне відчайдушне, не профінансоване зобов'язання на 2,5 млрд фунтів стерлінгів від партії торі, яка вже зруйнувала економіку, спричинивши стрімке зростання іпотечних кредитів, а тепер вони балуються ще більше. Це не план - це перегляд, який може коштувати мільярди і потрібен лише тому, що "Торі" скоротили збройні сили до найменшого розміру з часів Наполеона. Британії набридли консерватори, які збанкрутіли на ідеях і не мають жодних планів, як покласти край 14-річному хаосу. Настав час ...відбудувати Британію за допомогою лейбористів", - зауважив речник Лейбористської партії.

Своєю чергою в "Торі" повідомили, що схема буде частково фінансуватися коштом 1 млрд фунтів стерлінгів, виділених на боротьбу з ухиленням від сплати податків, і 1,5 млрд фунтів стерлінгів, які зараз витрачаються на Фонд спільного процвітання Великої Британії.

Політика Великої Британії - останні новини

Раніше премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Велика Британія переводить свою оборонну промисловість на воєнні рейки. Крім того, країна планує збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП до кінця 2030 року.

Також видання Politico розповіло, що перемога опозиції на виборах у Британії принесе Україні. Відомо, що тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі і тіньовий міністр оборони Джон Хілі вирушили до Києва, аби запевнити своїх колег у тому, що лейбористський уряд Великої Британії буде повністю відданий Україні.

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