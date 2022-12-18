За попередніми даними, постраждалих або загиблих немає.

Нова хвиля "бавовна" 18 грудня зафіксована в селищі Червона Яруга Бєлгородської області Російської Федерації. Росіяни заявили про "прильоти".

Місцеві Telegram-канали ввечері в неділю почали масово сповіщати про вибухи в селищі Червона Яруга. Відзначається, що в населеному пункті спалахнула пожежа нібито через вибухи.

Крім того, повідомлялося, що ударною хвилею в деяких будинках вибило вікна. При цьому губернатор області запевнив, що постраждалих і загиблих в результаті вибухів немає.

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Пізніше з'явилася інформація, що в селищі проходить побудинковий обхід. Інші деталі ще повідомили.

"Бавовна" в Бєлгороді 18 грудня - що відомо

18 грудня у Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Губернатор області заявив, що над містом спрацювала російська система протиповітряної оборони. Він заявив про чотирьох постраждалих.

Пізніше Гладков заявив про нібито загибелі однієї людини через "хлопки". Чиновник стверджує, що через" приліт " зруйновано птахофабрику, а також пошкоджено кілька машин спецтехніки.

За його словами, поранення нібито отримали вісім осіб, з них семеро госпіталізовані. При цьому він вказав, що один потерпілий в реанімації.

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