В'ячеслав Гладков заявив, що постраждали вісім осіб, сім з яких у лікарні.

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив про нібито загибель однієї людини через "хлопки". Чиновник стверджує, що через "приліт" зруйнована птахофабрика.

"Одна людина загинула. Відомо, що чоловік приїхав до нас з Тамбова і працював в підрядній організації на будівництві цеху для птахофабрики. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні Гладкова у Telegram.

За його словами, поранення нібито отримали вісім осіб, з них семеро госпіталізовані. При цьому він вказав, що один потерпілий в реанімації.

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Крім того, Гладков опублікував фото, як він стверджує, птахофабрики в Бєлгородському районі, яка нібито постраждала від обстрілу.

"Пошкоджено один корпус і кілька машин спецтехніки. Саме тут одна людина загинула і одна постраждала", - підсумував російський чиновник.

"Бавовна" в Бєлгороді і області - що відомо

Жителі російського Бєлгорода і області час від часу скаржаться на "хлопки". Спочатку в нібито обстрілі звинувачували Україну, але трохи пізніше росіянам довелося визнати, що на території області часто падають російські ракети, які вони випускають по Україні.

Так, 13 жовтня російська ракета вдарила по житловому будинку у Бєлгороді, хоча призначалася вона для українців. Крім того, 19 жовтня російські пропагандисти заявили, що в Бєлгороді снаряд потрапив в об'єкт інфраструктури, які отримав руйнування.

У неділю, 18 грудня, у Бєлгороді знову прогриміла серія вибухів. Губернатор області стверджує, що над містом спрацювала російська система ППО. Він заявив про чотирьох постраждалих.

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