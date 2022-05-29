Макрон і Шольц могли б повісити трубку і в терміновому порядку відправитися в Україну, заявив естонський депутат.

Голова комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон різко розкритикував телефонний дзвінок канцлера Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона до російського лідера Володимира Путіна.

Про це пише ERR.

"Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини ненавмисно прокладають шлях для нових актів насильства з боку Росії. 80-хвилинна телефонна розмова Макрона і Шольца з Путіним неминуче буде перефразуванням самого Макрона: хіба це не смерть мозку?" - написав Міхкельсон в соціальних мережах.

Міхкельсон пригадав мляву військову підтримку України цими країнами.

"Як ми не навчились урокам з минулого в Парижі чи Берліні? Чому потрібні виправдання для затримки допомоги Україні зброєю і чому від путінської Росії, яка веде війну на знищення проти великих народів Європи, чекають виконання будь-яких обіцянок?" - поцікавився Міхкельсон.

На думку Міхкельсона, було б логічніше допомогти Україні протистояти агресії і в кінцевому підсумку перемогти Росію, яка намагається змінити світовий порядок.

"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і в терміновому порядку відправитися в Україну. Я сподіваюся, що дивні дії Макрона і Шольца будуть мотивовані не страхом втратити вплив в демократичній Європі, в яку обов'язково увійде Україна, а також Молдова, Грузія і Білорусь. Однак Європа в цілому була б вільна від екзистенціальної загрози Росії хоча б на якийсь час, щоб показати лідерство державних діячів, які відстоюють демократичні цінності і принципи!" - закінчив парламентарій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон в суботу 80-хвилинно розмовляли по телефону з Володимиром Путіним, закликаючи його до перегляду переговорів з Україною, негайного припинення вогню і виведення військ з території України.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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