Лідери домовилися продовжити контакти, доповідає Кремль.

У суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Як повідомляє прес-служба Кремля, одним з обговорюваних питань було зняття санкцій.

Російський лідер обґрунтував необхідність зняття санкційних обмежень проблемами в області глобальної продовольчої безпеки.

"Володимир Путін аргументовано і на основі конкретних даних роз'яснив реальні причини труднощів з поставками продовольства, які стали наслідком помилкової економічної та фінансової політики західних країн, а також введених ними антиросійських санкцій. Зі свого боку Росія готова сприяти знаходженню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включаючи вивезення українського зерна з чорноморських портів. Знизити напруженість на світовому продовольчому ринку дозволить і нарощування поставок російських добрив і сільгосппродукції, що, зрозуміло, вимагатиме зняття відповідних санкційних обмежень", - доповідає Кремль.

Крім того, відбувся "поглиблений обмін думками" щодо ситуації в Україні. Путін, зокрема, заявив про налагодження "мирного життя" в зруйнованому і захопленому росіянами Маріуполі та інших містах Донецької та Луганської області, що знаходяться під окупацією.

Також Путін заявив, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Києвом і вкотре висловив невдоволення поставками зброї Україні.

"Лідери домовилися продовжити контакти", - резюмує Кремль.

Своєю чергою федеральний уряд Німеччини інформує, що розмову ініціювали Шольц і Макрон. Вона тривала 80 хвилин.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне розв'язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Німецька сторона також повідомляє, що Шольц і Макрон говорили з Путіним про напружену ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки. Російський лідер нібито пообіцяв посприяти розблокуванню експорту зерна з України за участі ООН.

"Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо морем. Президент Путін пообіцяв, що відкриття мінного поясу, закладеного для захисту українських портів, з метою дозволити експорт зерна морським транспортом, не буде використовуватися Росією для наступальних дій. Канцлер, президент Макрон і президент Путін погодилися з центральною роллю організації Об'єднаних Націй в досягненні і реалізації угоди з цього питання", - зазначає федеральний уряд.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що Росія живе ілюзіями "воєнних перемог", через що переговори з нею неможливі. Дипломатичні бесіди можуть поновитися лише за вказівкою Зеленського. Тим часом глава держави вважає, що Україна має повернути території, які були окуповані після 24 лютого. Тільки після цього можна знову сісти за стіл переговорів.

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