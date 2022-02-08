У країні досі не обмежили доступ до російських каналів, і віце-спікер парламенту Естонії називає причиною такого рішення російськомовних виборців.

Перший віце-спікер парламенту Естонії від Партії реформ Ханно Певкур висловився про заборону мовлення прокремлівських телеканалів на території країни.

Про це написав у колонці на порталі ERR.

Певкур наголосив, що ці канали напряму чи приховано поширюють пропаганду російської верхівки влади.

"Серед іншого, її елегантно включають у розважальні передачі, а також непомітно у популярні ток-шоу, наприклад, "Вечір із Володимиром Соловйовим". Як правило, посил простий: Захід і НАТО, зокрема Балтійські країни, погані, а Росія хороша. При цьому не соромляться виривати з контексту сказане політиками і часто цитувати естонців, які розповсюджують угодні Кремлю посили", - зауважив політик.

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Він додав, що поширення пропаганди Кремля стає причиною нестабільності в Естонії: "Мета усіх цих розмов – дестабілізація суспільства Естонії і її партнерів, створення вигідного для себе інформаційного простору".

У країні досі не обмежили доступ до російських каналів, і Певкур називає причиною такого рішення російськомовних виборців.

"Вони, як і раніше, віддають перевагу російським телеканалам та інформаційному простору. Політики, які полюють на голоси росіян, вважають, що російські канали, зокрема Перший канал, RT і PBK, мають бути у вільному доступі. Адже це найкращий спосіб достукатися до виборця як за допомогою участі в передачах, так і реклами", - зазначив віце-прем’єр.

Він вважає недопустимим продовження діяльності таких телеканалів з міркувань безпеки й інтересів Естонії й пригадав успішний досвід, зокрема, України.

"Свобода ринку й журналістики не мають до цієї ситуації ніякого відношення. Естонії варто керуватися своїми інтересами у сфері безпеки й не дозволяти поширювати ворожу, пов’язану з інтересами Кремля, пропаганду", - написав Певкур.

Що передувало

У грудні RT усупереч законодавству запустив прямий ефір німецькою мовою на різних платформах. Після цього німецький регулятор порушив проти каналу кримінальне провадження.

В результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT напередодні Різдва.

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