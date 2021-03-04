26 лютого німецький Commerzbank направив письмове повідомлення про закриття рахунків пропагандистських агентств "Russia Today Німеччина" і Ruptly. Доступ до фінансових операцій буде припинено з 31 травня.
Про це, як повідомляє РИА "Новости", заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
Вона пригрозила, що Росія буде змушена вжити жорстких заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, якщо Німеччина не забезпечить «нормальну роботу» російських пропагандистів.
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