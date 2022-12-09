Лідер СДПН Саскія Ескен у відповідь на оприлюднену інформацію заявила, що небезпека серйозна.

Під час обшуків в особи, яку підозрюють в організації держперевороту в Німеччині, знайшли список "ворогів". Там були імена відомих політиків та журналістів.

Як пише видання TAZ, у списку були 18 прізвищ. Серед них - семеро депутатів Бундестагу.

Згідно з інформацією, до списку увійшли міністр закордонних справ Анналена Бербок, голова СДПН Саскія Ескен, генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт, лідер партії ХДС і парламентської фракції партії Фрідріх Мерц, колишній кандидат у канцлери, топ-політик ХДС Армін Лашет.

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Лідер СДПН Саскія Ескен у відповідь на оприлюднену інформацію заявила, що небезпека серйозна.

"Ми не повинні недооцінювати небезпеку, яку представляють насильницькі "рейхсбюргери". Ці люди не просто фантазують про теорії змови. У них були конкретні плани, які вони були готові реалізувати", - сказала Ескен.

"Заколотники" хотіли проникнути до німецького Бундестагу зі зброєю, щоб захопити присутніх там членів федерального уряду та депутатів.

Підготовка держперевороту у Німеччині

7 грудня стало відомо, що у Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії. Підозрювані планували збройні напади на державні установи.

Один з лідерів групи підтримував зв'язки з російськими офіційними особами.

ЗМІ зазначали, що вербування людей у групу було за допомогою "ясновидців".