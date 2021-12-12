Суд вирішив не відправляти жінку до в'язниці.

Жителька британського Ньюпорта пропонувала мавпочці кокаїн, а також намагалася змити тварину в унітаз.

Про це розповіло Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA).

Усе, що відбувалося, 38-річна жінка знімала на відео. Записи поліція виявила в її телефоні. На момент арешту вона повідомила правоохоронцям, що продала мавпу тижнем раніше. Тварину знайшли й передали фахівцям центру Monkey World у Дорсеті.

Читайте такожЖінці заборонили відвідувати зоопарк через "близькі стосунки" з шимпанзе (відео)У суді жінка визнала себе винною у трьох порушеннях закону Про захист тварин. Її засудили до 12-тижневого тюремного ув'язнення з відстрочкою на 12 місяців. Крім того, обвинуваченій заборонили утримувати будь-яких тварин до кінця її життя, а також вона має виплатити майже 600 фунтів штрафу.

Мавпи сьогодні є найпоширенішими приматами, яких заводять як домашніх тварин. Однак RSPCA "категорично проти" будь-якого утримання приматів вдома, адже в домашніх умовах складно задовольнити їх природні потреби.

Нерідко мавп замикають у клітинах для птахів, годують швидкоїжею і газованою водою, позбавляють спілкування із собі подібними, не лікують і не стежать за їх здоров'ям. Часто люди не знають, як правильно доглядати за цими тваринами.

Обережно! На відео присутні кадри жорстокого поводження з твариною

Раніше УНІАН писав про те, як в Україні працівники тату-салону мережі Tattoo Lamarch Studio сфотографувалися з прив'язаною свинею, заявивши, що готуються на її тілі зробити тату. Це викликало обурення громадськості, а поліція почала розглядати заяву про жорстоке поводження з тваринами.

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Автор: Катерина Комолова